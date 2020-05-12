2020/05/12 | 14:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مقربة من قيادة تنظيم #داعش في آب/أغسطس من عام 2019، قرار زعيم الجماعة #أبو_بكر_البغدادي تعيين #أبو_إبراهيم_الهاشمي_القرشي (المعروف بأسماء أخرى كثيرة أيضاً) خليفة له، قبل شهرين من اغتياله بضربة أميركية.وأعلنت وكالة #أعماق، لسان…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قرداش” التركماني القُرشي: زعيم “داعش” الجديد مع وقف التنفيذ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قرداش” التركماني القُرشي: زعيم “داعش” الجديد مع وقف التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).