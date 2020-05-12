مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل اتصال وزير الخارجية البريطاني بالكاظمي

2020/05/12 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع رئي...





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