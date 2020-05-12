2020/05/12 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ببغداد اليوم- متابعة

كشفت المتحدثة باسم الصحة العالمية، فضيلة الشايب، الثلاثاء، عن آخر ما وصلت إليه عمليات البحث عن ع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تكشف آخر مستجدات البحث عن علاج كورونا وتصفه بـ’’الفيروس المحيّر’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تكشف آخر مستجدات البحث عن علاج كورونا وتصفه بـ’’الفيروس المحيّر’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).