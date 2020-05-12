وجبات رمضانية ’’تُسمم’’ أكثر من 50 شخصاً بمخيم للنازحين في سوريا

2020/05/12 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، بأن 50 شخصاً تعرّضوا للتسمم الغذائي في مخيم للنازحين بسبب تناول وجبات ’’فاسدة’’.

وقال الإعلام السوري، إن "أكثر من 50 شخصا، تعرضوا لحالات تسمم غذائي في مخيم للنازحين بمنطقة دير حسان شمال إدلب، شمال غربي سوريا، إثر تناول وجبات طعام فاسدة قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية".

وأضاف أن "حالات التسمم نتجت عن تناول أهالي المخيم، بينهم نساء وأطفال، وجبات إفطار رمضانية غير صالحة وزعتها عليهم إحدى المنظمات الخيرية وتدعى شام شريف".

وتابع الإعلام السوري، أن "أهالي المخيم تلقوا العلاج في مشافي بلدات الدانة وأطمة القريبة من الحدود التركية، وتم إخراج معظمهم بعد إجراء الإسعافات الأولية".

بغداد اليوم- متابعة

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، الثلاثاء (12 ايار 2020)، على مشروع قانون تحت عنوان "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

وبعد الموافقة على القانون ردد النواب في البرلمان

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الاثنين، إنه سيكون "مندهشا للغاية" لو عاد الإقبال على الطيران إلى طبيعته قبل عام 2023 أو 2024 بسبب عواقب تفشي فيروس كورونا.

وشدد أكبر الباكر في مقابلة مع

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت إيران، اليوم الاحد، استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، ، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجنا

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