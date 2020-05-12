المرايا شاغلة المفكرين ومالئة الأغاني

2020/05/12 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما أخذتنا الأساطير والتأويلات ومعرفة أخبار الأحبة والغائبين إلى المرآة، فهي انعكاس للجانب الآخر من إنسانيتنا واسقاطاتنا ومكنوناتنا،

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