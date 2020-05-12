الفئات المشمولة بحيازة السلاح في العراق بحسب قرار وزارة الداخلية

2020/05/12 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حددت وزارة الداخلية الفئات المشمولة بحيازة السلاح.وقال مدير هويات وإجازات السلاح في الوزارة العميد الحقوقي عبد سعيد حسن لوكالة الأنباء العراقية، إن “الفئات المشمولة بحمل السلاح هي الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”، لافتاً الى أن “للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد […]

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