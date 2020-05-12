“جائحة التظليل الإعلامي الحكومي..!

2020/05/12 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم العجرش باتت قضية انتشار المعلومات المضللة مصدر قلق عالمي، وهنا في وطن الصادقين الأوائل؛ وجدنا أنفسنا إزاء “جائحة” كبرى، من الأخبار الإعلامية المظللة التي تضرب في جميع الإتجاهات، وهي بالحقيقة كانت موجودة في مجتمعنا منذ أمد بعيد، لكن تطور وسائل الإتصال بشكل إنفجاري، ووجود الإستعداد المجتمعي لأسباب كثيرة لسنا في صددها في […]

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