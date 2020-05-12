معركة الإصلاح لم تنته بعد ..!

2020/05/12 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسين فرحان … بعد أشهر من التسويف والمماطلة وبعد المخاض العسير الذي خلف حكومة الكاظمي ينبغي أن نلتفت إلى معالي الأمور لا إلى سفاسفها ولا ننظر إلى ما ستقدمه الحكومة الجديدة على أنه نهاية المطاف فمعركة الإصلاح لم تنتهي بعد.معالي الامور في هذه المرحلة هي مطالب مرجعيتنا العليا التي تمثل إرادة الجماهير […]

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