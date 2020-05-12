السفير الروسي ببغداد : روسيا ستعرض استثمارا في حقل المنصورية الغازي

2020/05/12 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … قال السفير الروسي في العراق مكسيم ماكسيموف إن روسيا تسعى إلى الاستثمار بكثافة في حقل غاز المنصورية في محافظة ديالى.ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ماكسيموف قوله في تصريح صحفي إن ” روسيا مستعدة لتعبئة أموال كبيرة وقدمت مناقصة استثمارية لحقل غاز المنصورية في ديالى”.[…]

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