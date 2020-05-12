حزب اسلامي كوردستاني يعلن موقفه من المكونات في الاقليم

2020/05/12 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين يوم الثلاثاء عن دعم وتأييد مواقف ممثلي المكونات في برلمان اقليم كوردستان.

وقال بهاء الدين في تغريدة على "تويتر" ان "المكونات الدينية والعرقية في كوردستان جزء وطني حي ومحل افتخار للتجربة في الاقليم ودليل على جمالية التعايش في المجتمع".

واضاف ان "المكونات حرة في اتخاذها الموقف السياسية والاجتماعية وباقي الاطراف كذلك، وليس من العدل ان نحملها هي فقط مسؤولية الاخفاق بالانتخابات".

وكانت اطراف سياسية قد هاجمت مؤخرا، ممثلي المكونات في برلمان اقليم كوردستان بحجة دعم كتلة الديمقراطي الكوردستاني.

واعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاحد، عن قلقه مما اسماه التهجم الذي تتعرض له المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان، معلنا انهم جزء لا يتجزأ من الاقليم وجميع حقوقهم محفوظة.

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