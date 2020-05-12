بعد مكالمة ترمب.. بريطانيا تبدي استعدادها لدعم العراق اقتصاديًا وأمنيًا

2020/05/12 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الحكومة العراقية مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.وقال المكتب في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني السيد دومينك راب، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة”.وأكد راب […]

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