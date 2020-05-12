2020/05/12 | 15:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يكشف عن أول طلب سيقدمه للكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يكشف عن أول طلب سيقدمه للكاظمي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يكشف عن أول طلب سيقدمه للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).