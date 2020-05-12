2020/05/12 | 15:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدخال محطة علي الشرقي الثانوية للعمل بعد تأهيلها في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدخال محطة علي الشرقي الثانوية للعمل بعد تأهيلها في ميسان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدخال محطة علي الشرقي الثانوية للعمل بعد تأهيلها في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).