2020/05/12 | 15:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدو للمربد: اتفاق على مرشح للزراعة، وعلى الكرد تغيير مرشحيهم للعدل والخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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