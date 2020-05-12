2020/05/12 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إلى تشكيل جبهة "وطنية" داعمة لحكومة الكاظمي، مؤكدا أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة وعلى القوى السياسية مناصرتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شياع السوداني يدعو لتشكيل جبهة داعمة للكاظمي: حكومته تواجه تحديات كثيرة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شياع السوداني يدعو لتشكيل جبهة داعمة للكاظمي: حكومته تواجه تحديات كثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).