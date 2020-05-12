الصحة العالمية: كورونا فيروسات

2020/05/12 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذرت منظمة الصحة العالمية من أن كورونا تصنف كفيروسات "محيرة للغاية"، مشيرة إلى أنه "من الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها".

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