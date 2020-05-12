الليرة تواصل انهيارها وتتخطى حاجز الـ 1500 للدولار الواحد

2020/05/12 | 15:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الليرة السورية تراجعها المتسارع أمام العملات الأجنبية، وسجلت أرقاما قياسية جديدة، هي الأولى بتاريخها، وذلك في ظل قضية “رامي مخلوف” وسيرتل، وأزمة فيروس كورونا المستجد.وسجلت أسعار الصرف في أسواق دمشق، 1500 ليرة سورية…

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