2020/05/12 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية والإنترنت أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يحضرون لإطلاق نسخة ويب من التطبيق توفر إمكانيات اتصال عبر الفيديو، تنافس إمكانيات Zoom و”سكايب”.وتبعا لموقع WABetaInfo فإن نسخة الويب 2.2019.6 القادمة من “واتس آب” ستوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات Messenger Rooms Shortcuts التي طورتها “فيسبوك” سابقا، لإنشاء غرف اتصالات جماعية عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“واتس آب” يتيح الاتصال بـ 50 شخصا عبر الفيديو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“واتس آب” يتيح الاتصال بـ 50 شخصا عبر الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).