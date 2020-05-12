بالوثائق.. الكشف عن تهريب 6 مليار يورو من كردستان الى الخارج

2020/05/12 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي نشرها موقع (اي كورد ديلي) ان 6 مليار يورو قد تم تهريبها من اقليم كردستان الى الخارج.وذكر الموقع، انه ”وطبقا للوثائق المؤرخة في عام 2018 فقد تم تحويل مبلغ 6 مليار يورو من شركة خاصة يقع مقرها في اربيل تسمى ( آبور لاند ) من مجموعة (Abor […]

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