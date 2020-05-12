حين يحول الإرهابيون الرأي إلى رصاصة تغتالنا! - هويدا صالح

2020/05/12 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هويدا_صالح إن راديكالية الفكر المتطرف تتم ضمن عملية اعتناق محددة وبطريقة تبدو عقلانية لمجموعة من الأفكار تدفع المرء إلى ارتكاب جرائم إرهابية وهو مقتنع تماما أنه على صواب، وأنه يقترب من طريق الجنة، فهو ـ بحسب اعتقاده ـ في الجهة الناجية، والآخر المختلف الذي يمكن أن يغتاله بناء على هذا الفكر في الجهة التي يجب أن تهلك وأن تزال من طريقه حتى تستقيم له الدنيا.في عام 1992 أعلن عن مناظرة في معرض القاهرة الدولي ل ......





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