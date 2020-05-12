رئيس مجلس الوزراء الجديد وبوصلة الشعب !! - صبحي مبارك مال الله

2020/05/12 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله تحت ضغط أجواء سياسية وإقتصادية وصحية وأمنية متأزمة ، كانت تجري مباحثات المكلف الثالث السيد مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية المتنفذة للخروج بالبلاد من الفراغ الدستوري و تحقيق تشكيل الوزارة الجديدة بعد إستقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق من منصبه تحت ضغط الإنتفاضة الثورية والإحتجاجات الجماهيرية، ولفشل المكلفين الأول (محمد توفيق علاوي) والثاني (عدنان الزُرفي) من المرور من خلال ال ......





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