رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام يدعو البرلمان لتشريع قانون جرائم المعلوماتية

2020/05/12 | 15:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدهان، الثلاثاء، مجلس النواب الى تشريع قانون جرائم المعلوماتية خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال الدهان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه اطلق "دعوات سابقة بخصوص جرائم المعلوماتية لاقت استحسانا من الجهات المعنية وتم بذل جهود بشأن ذلك ولكن بنفس الوقت خطوات التنفيذ بطيئة".وأضاف أن "عدداً من اللجان البرلمانية كالثقافة والاعلام والقانونية ولجنة الامن والدفاع اجرت تعديلات على صياغته في وقت سابق لتمريره دون اعتراض من اي جهة وتمثلت بالقراءة تحت قبة البرلمان بعد مساعي من رئاسته لاحتواء كل الاطراف المعنية به والمعترضة على نسخته الاولية ليساهموا في قانون صحيح".

ولفت الدهان الى "ضرورة المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية بعد اجراء التعديلات على النسخة المعدة والتي تؤمن بالحقوق والحريات الشخصية للتصدي لسلوكيات بعض المواقع الالكترونية التي تنتهج التشهير والاساءة لشخصيات عامة ومواطنين على حد سواء دون وجود اي رادع اخلاقي أو مهني مشددا على ضرورة اللجوء الى القضاء".

واعتبر أن "العديد من الدخلاء على مهنة الاعلام والسلطة الرابعة ظهروا وتكاثروا خلال السنوات القليلة الماضية تحت مسمى المواقع الاخبارية التي يقوم جوهر عملها على الابتزاز وتشويه الحقائق والاساءة من خلال صياغة الاخبار والتقارير الصحفية المفبركة بأسماء وهمية ومصادر مجهولة لإثارة الاشاعات والاخبار المغلوطة ليمتد الامر الى الابتزاز بمساومة صاحب العلاقة بدفع الاموال لتحسين صورته او عقود اعلانية عبر تلك المواقع".





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