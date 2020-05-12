رواتب الموظفين في العراق على المحك.. تصريحٌ مثيرٌ للعبادي

2020/05/12 | 15:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته أزمة التصريحات المتضاربة بين المسؤولين العراقيين وأعضاء #مجلس_النواب عن رواتب الموظفين التي تشير غالبية التعليقات والتفسيرات إلى أنها في خطر.أخيراً، أكد رئيس ائتلاف “النصر” #حيدر_العبادي، أن #الحكومة_العراقية ستواجه مشكلة في دفع الرواتب…

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