أبو الغيط يهاتف الكاظمي ويؤكد دعم الجامعة العربية للعراق وحكومته الجديدة

2020/05/12 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد ابو الغيط.

وأشار بيان لمكتب الكاظمي الى ان أبو الغيط أكد دعم الجامعة العربية للعراق والحكومة الجديدة في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جهته قدّم الكاظمي شكره للأمين العام للجامعة العربية، وأكد على أهمية تنسيق المواقف العربية، وتذليل الخلافات العربية الداخلية وتعزيز المشروع العربي بما يخدم تطلعات الشعوب العربية.

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