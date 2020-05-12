مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإغلاق الكامل لـ 4 أيام بدءاً من الغد

2020/05/12 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء (12 أيار 2020)، قراراً بالإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام في عموم البلاد اللبنانية.

ونقلت وكالة الانباء اللبنانية، أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا، قضى بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارا من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار".

وأضافت، أن "وزير الداخلية عليه أن يصدر بياناً بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات".

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، بأن 50 شخصاً تعرّضوا للتسمم الغذائي في مخيم للنازحين بسبب تناول وجبات ’’فاسدة’’.

وقال الإعلام السوري، إن "أكثر من 50 شخصا، تعرضوا لحالات تسمم غذا

بغداد اليوم- متابعة

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، الثلاثاء (12 ايار 2020)، على مشروع قانون تحت عنوان "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

وبعد الموافقة على القانون ردد النواب في البرلمان

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الاثنين، إنه سيكون "مندهشا للغاية" لو عاد الإقبال على الطيران إلى طبيعته قبل عام 2023 أو 2024 بسبب عواقب تفشي فيروس كورونا.

وشدد أكبر الباكر في مقابلة مع

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