ارتفاع جديد بوفيات كورونا في إسبانيا والإصابات تسجل 426 حالة

2020/05/12 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تسجيل 176 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الم...





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