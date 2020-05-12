الكاظمي يبحث مع ممثل البنك الدولي التنسيق لتجاوز الأزمة الاقتصادية

2020/05/12 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق لتجاوز الأزمة الاقتصادية.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، السيد رمزي نعمان".





وأضاف البيان، أنه "تم بحث سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على إطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الحكومة العراقية مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي تلقى اتصا

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (12 ايار 2020)، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجل

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (12 أيار 2020) أن الاتحاد الوطني الكردستاني، أرسل رسالة إلى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يبدي فيها امتعاضه الشديد، من تصرفات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه &

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