"الازمة الاقتصادية" على طاولة الكاظمي والبنك الدولي

2020/05/12 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وورد الى وكالة شفق نيوز، فأن الجانبين بحثا سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل.

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