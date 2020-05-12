الكاظمي يبحث تجاوز الازمة الاقتصادية مع ممثل البنك الدولي

2020/05/12 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان تجاوز الأزمة الاقتصادية.

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