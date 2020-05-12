الكاظمي يؤكد أهمية تنسيق المواقف العربية وتذليل الخلافات

2020/05/12 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، أهمية تنسيق المواقف العربية وتذليل الخلافات.

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