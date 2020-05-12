هل بإمكان أميركا مفلسة خوض حرب باردة مع الصين؟.. هال براندز

2020/05/12 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هال براندز تبدو أميركا على وشك إعلان حرب بادرة على الصين، في الوقت ذاته الذي يلحق الضعف بقدرتها على شن مثل هذه الحرب.وعبر مختلف الأطياف الآيديولوجية، تفاقمت مشاعر العداء الأميركي تجاه الصين، في الوقت الذي تهدد التداعيات المالية للوباء بإحداث أضرار بالميزانية الدفاعية الأميركية لسنوات قادمة.وبذلك ربما تكون الولايات المتحدة في طريقها […]

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