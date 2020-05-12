36 حالة وفاة في بريطانيا وكورونا يفتك في دور المسنين

2020/05/12 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – سجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة حتى مطلع أيار/مايو يعتقد أنها ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد الوفيات المعدل الطبيعي في السنوات السابقة بـ50 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، بحسب إحصاءات رسمية نُشرت الثلاثاء.ويكشف هذا التقييم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء والذي يشير إلى صعوبة […]

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