2020/05/12 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت منظمة “الصحة العالمية” فيروس #كورونا بـ “المحيّر للغاية”، معتبرة أن ذلك يضع العقبات أمام إنتاج لقاحات مضادة له أو اعتماد علاج فعال في الوقت الحالي.وقالت المتحدثة باسم المنظمة “مارغريت هاريس” خلال مؤتمر صحفي…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: “كورونا” فيروس «محيّر» ومن المبكر اعتماد علاج محدد له) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: “كورونا” فيروس «محيّر» ومن المبكر اعتماد علاج محدد له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).