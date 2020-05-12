الكاظمي يوجّه دعوة لوزير الخارجية البريطاني لزيارة العراق

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة الى وزير الخارجية البريطاني دومينك راب لزيارة العراق.

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