2020/05/12 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس ائتلاف الجماهير النائب أحمد الجبوري، (أبو مازن) عن اللحظات الاولى من صدور قرار شموله بالعقوبات الاميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو مازن: لحظة شمولي بالعقوبات الأميركية كنت في ’جلسة’طرب .. وقلت للأسدي سأزيد المطربات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو مازن: لحظة شمولي بالعقوبات الأميركية كنت في ’جلسة’طرب .. وقلت للأسدي سأزيد المطربات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).