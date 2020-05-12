عمدة في أمريكا يأمر بمعاقبة منتهكي الحجر الوقائي فاعتقلت زوجته

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قرر عمدة مدينة ألتون الأمريكية في ولاية إلينوي، برنت ووكر، معاقبة جميع السكان الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي.وأمر الشرطة بمراقبة الحانات والنوادي في المساء يومي الجمعة والسبت واعتقال المخالفين.واعتقلت الشرطة زوجة العمدة في المساء التالي، في إحدى حانات المدينة التي تسمى حيرام تافيرن.وشارك ووكر نفسه الخبر على الفيسبوك.وكتب ووكر: "قلت لرئيس الشرطة أن يعاملها كما يعامل أي منتهك للحجر الصحي.ولن تحصل (زوجتي) على أي امتيازات.وتابع، زوجتي بالغة وهي قادرة على اتخاذ القرارات بنفسها.وفي هذه الحالة، أظهرت افتقارًا مذهلاً للمسؤولية.الآن ستواجه نفس العواقب مثل المخالفين الآخرين لأمر "البقاء في المنزل".لقد شعرت بالخجل من هذا الحادث، وأعتذر لجميع سكان ألتون".

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