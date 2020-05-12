الجبهة التركمانية عن الانتخابات الاخيرة: الكاظمي كان أحد المشرفين على كشف التزوير

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك قال نائب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، حسن توران، إن الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2018 شهدت تزويرا غير مسبوق، فيما أكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان أحد المشرفين على كشف التزوير.وذكر حسن توران، في كلمة له، بعنوان "الذكرى السنوية الثانية لجريمة تزوير الانتخابات في كركوك"، أنه "في 12 آيار 2018 حدث أبشع عملية تزوير الانتخابات بعد 2003، وشهدت كركوك تحريف وتزييف إرادة الناخبين بتواطئ كتل وشخصيات في مفوضية الانتخابات".وأضاف، أن "الانتخابات المزورة انتجت مجلس نواب غير قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وادت الانتخابات المزورة إلى تظاهرات سقط فيها دماء العراقيين، وانتجت أسوء حكومة في العراق".وتابع، أن "رئيس الوزراء الحالي كان أحد المشرفين على كشف حقائق تزوير الانتخابات، ويمتلك وثائق تثبت حصول تحريف إرادة الناخبين في انتخابات 2018".ودعا نائب رئيس الجبهة التركمانية إلى "إجراء انتخابات مبكرة"، لافتا الى ان "المفوضية الحالية تعاقدت مع نفس الشركة الكورية سيئة الصيت، وهناك إرادة لعدم جلب شركة فاحصة رصينة لأداء الشركة الحالية".وحمل توران "رئيس الوزراء مسؤولية نزاهة الانتخابات القادمة"، مبينا ان "هناك إرادة لإسناد مناصب مهمة وخاصة في كركوك لأشخاص ثبت تورطهم في جريمة التزوير".

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