الصحة العالمية : كورونا من الفيروسات المحيرة ومن الصعب التوصل إلى لقاح

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن آخر ما توصلت إليه عمليات البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة الشايب، إن فيروس كورونا تم تصنيفه من الفيروسات المحيرة جدا ومن الصعب انتاج لقاحات مضادة له، مضيفة أن بعض الدراسات كشفت أن علاجات كوفيد تسعة عشر يمكن أن تحد من طول فترة المرض لكن يستوجب إجراء المزيد من الأبحاث.

وبشأن عدم التمكن من احتواء كورونا في أميركا والبرازيل أكدت المتحدثة أن التحذيرات التي اطلقتها المنظمة لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة في هذه الدول، فيما لفت الى أن تفشي الفيروس في افريقيا في تصاعد مستمر.

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