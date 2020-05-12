الكاظمي يستقبل الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان.

واكد بيان لمكتب الكاظمي ان الجانبين بحثا سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على إطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل.

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