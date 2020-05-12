أحمد الجبوري : فرض القانون وتطبيقه يجب أن يسبقه تطهير المؤسسة الأمنية من الفاسدين

2020/05/12 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، أن فرض القانون وتطبيقه يجب ان يسبقه تطهير المؤسسة الأمنية من الفاسدين.

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر، إن فرض القانون وتطبيقه على المجتمع، يجب ان يسبقه تطهير المؤسسة الأمنية والعسكرية من الفاسدين ومحاسبتهم ومكافئة المخلصين من الضباط وإسناد المناصب لهم.

وأضاف الجبوري، نتوسم كل الخير بحكومة مصطفى الكاظمي وفريقه الوزاري، وعلى اعضاء البرلمان تقديم الدعم والمساندة لهم.

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