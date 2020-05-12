2020/05/12 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس نادي الكرخ، شرار حيدر، ان إدارة النادي لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي.وقال حيدر، إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق اللاعب السابق حسام فوزي، ولكن هناك اختلاف على المبلغ الذي يطلبه”.وأضاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسم تركه ولم يكمل منه ٣٣ مباراة ، ونحن طلبنا منه ان يقبل بالتسوية التي قمنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرار حيدر: إدارة الكرخ لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرار حيدر: إدارة الكرخ لم تنكر حق المهاجم السابق حسام فوزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).