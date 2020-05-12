تحذير مستعجل من الصحة العالمية الى المتظاهرين في العراق

2020/05/12 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات الى المتظاهرين العراقيين في مختلف مدن البلاد، بالتزامن مع استمرار تسجيل الاصابات بوباء فيروس كورونا.

وقال عضو المنظمة عدنان نوار، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع التجمعات البشرية تشكل في الوقت الحاضر خطورة على المواطنين المتجمعين، وعلى المجتمع العراقي بصورة عامة، خصوصاً مع تسجيل الاصابات بوباء فيروس كورونا، بشكل يومي في غالبية المدن العراقية".

ووجه عضو منظمة الصحة العالمية رسالة الى المتظاهرين العراقيين، قائلا، إن "تجمعكم هذا يشكل خطورة حقيقة على انفسكم وعلى المجتمع العراقي"، محذرا اياهم من "عدم التزامكم بالإجراءات الوقائية".

يشار الى أن المتظاهرين عادوا الى ساحات الاحتجاج، لاسيما في مدن جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد مرور ايام على منح البرلمان ثقته لحكومة الكاظمي، بعد أن شهدت انخفاضا ملحوظا في حدتها بعد ظهور فيروس كورونا واجراءات السلطات لمنع تفشي المرض.





وكانت الإصابات بالفيروس، قد تراجعت على نحو ملحوظ قبل نحو أسبوعين إلى ما دون 50 حالة يومياً، لتعاود الارتفاع في الأسبوع الأخير، وهو ما أثار مخاوف من موجة ثانية من العدوى في البلاد.

وفي وقت سابق امس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 110 والإصابات 2818.

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