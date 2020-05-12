صلاح الدين توضح حقيقة صدور قرار بفتح المساجد

2020/05/12 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، حقيقة صدور قرار من المحافظ بفتح المساجد في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الازمة قررت افتتاح عدد من المساجد بشكل محدود لاداء صلاة التراويح التي تقام مساء كل يوم في شهر رمضان"، نافيا "صدور أي بيان او قرار من المحافظ بفتح المساجد كما اشيع في بعض وسائل الاعلام".





واضاف، أن "فتح المساجد سيخضع للتداول والدراسة مع مديرية الوقف السني لمنع الاكتظاظ وتلافي مخاطر تفشي فايروس كورونا في المحافظة"، مبينا أن "إعادة فتح المساجد مرهون بزوال مخاطر وباء كورونا بالكامل".

وتناقلت وسائل اعلام محلية انباء عن اعادة فتح مساجد صلاح الدين شريطة الالتزام بالتعليمات الصحية الا ان مكتب المحافظ نفى ذلك واكد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ زار صندوق اعمار المناطق المحررة مع وفد رسمي وامني لتقديم مقترحات وكشوفات مشاريع تخص قطاعات مختلفة في المحافظة".

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