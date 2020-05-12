درجال : المشروع الاستثماري يجب ان يكون في خدمة الشباب والرياضيين

2020/05/12 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، اليوم الثلاثاء ، ان الدول المتقدمة تزدهر بالاستثمار العلمي الصحيح الذي يخدم توجهات وازدهار تلك الدول، ونحن في العراق ارض خصبة للمشاريع والبناء وشبابنا يحتاج منا الكثير. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال قام بزيارة الى دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي واللقاء بالمدير العام والمعاونين ومديري الاقسام". وشدد درجال على ان "المشروع الاستثماري يجب ان يعود بالفائدة الاساس على شباب ورياضيي المنطقة التي يكون فيها، ولن نرضى بان يكون الاستثمار عشوائيا وغير مدروس ومخطط له وفق رؤية واضحة تشترك فيها جميع الجهات المستفيدة، وان يكون العمل شفافا وواضحا وتشترك فيه القطاعات المعنية كافة، وان حجم الضغوط على عمل الدائرة يجب ان يُرد عليه بالعمل الصحيح والمنتج".واضاف "استمع درجال الى شرح مفصل عن عمل الدائرة وما حققته في المرحلة الماضية وما تخطط له في المرحلة المستقبلية، وقدم المدير العام علي شمس الدين شرحا معززا بالصور والافلام الوثائقية عن حجم المشاريع التي تنفذها الدائرة بالتنسيق مع شركات استثمارية في عموم المحافظات تعود بالفائدة على قطاع الشباب والرياضة، فضلا عن التواصل مع الاندية الرياضية لا يجاد الدعم اللازم لا نجاح عملها من خلال الاستثمار".ووجه درجال في ختام الاجتماع " بتشكيل عدد من اللجان لتقديم رؤية ووضع خطط علمية ترتقي بواقع الاستثمار ليكون داعما لمديريات ومنتديات الشباب اولا والاندية الرياضية ثانيا، ومن واجب وزارة الشباب ومهامها رعاية وتطوير قطاع الشباب والرياضة في العراق، داعيا الى الاهتمام بالخطط المستقبلية لمناقشتها واقرارها لبدء مرحلة جديدة من الاعمار يستشعرها الشاب والرياضي العراقي معا".

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