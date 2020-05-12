خبير أمني يقدم للكاظمي “وصفة البدء” للتحقيق في أحداث تشرين.. ويتحدث عن 73 متهمًا ومشتبهًا به!

2020/05/12 | 16:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقترح الخبير الأمني هشام الهاشمي، خارطة للبدء بالتحقيق في احداث تشرين ومحاسبة المتورطين، فيما تحدث عن 73 متهمًا ومشتبه به.وقال الهاشمي في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”، إنه “يجب تشكيل لجنة تحقيقة عاجلة مكملة الى لجنتي نوري الدليمي الوزارية ولجنة محمد رضا الحيدري البرلمانية، وبالتعاون مع هيئة قضائية خاصة يختارها مجلس […]

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