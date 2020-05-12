2020/05/12 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، ان المناطق الغربية سجلت وللمرة الاولى منذ تحريرها من ارهابي داعش اكتفاءها من مختلفة المحاصيل الزراعية المتنوعة.وقال المحلاوي لـ /المعلومة/ ان “قضاء القائم غربي الانبار شهد وللمرة الاولى منذ تحريره من ارهابي داعش استغلال معظم الاراضي الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية الامر الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الاولى منذ تحريرها ..الانبار تعلن الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الاولى منذ تحريرها ..الانبار تعلن الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).