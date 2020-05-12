نائب يدعو إلى رفع المظلومية عن المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى

2020/05/12 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الثلاثاء، إلى رفع المظلومية عن ...





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