2020/05/12 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لتقييم خطط إعادة فتح الاقتصاد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي إن رسالته الرئيسية ستتعلق بخطر محاولة فتح البلاد.

وأضاف "إذا تخطينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا أميركا مرة أخرى، فإننا نخاطر بتفشي المرض في جميع أنحاء البلاد.



هذا لن يؤدي فقط لمعاناة وموت لا داعي لهما، لكن في الواقع سيعيقنا في سعينا للعودة إلى طبيعته".

بهذا سيكون فاوتشي على خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، الذي حث حكام الولايات مرارا على رفع الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل.

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وقالت الوزارة، في موقفها اليومي، إن &quo

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وقال الشايب في تصريح صحفي، إن "كورونا يصنف ك

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وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن "عدد الاصابات بفير

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