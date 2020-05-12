2020/05/12 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة كشف محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر صرف رواتب المستحقين من الأجور اليومية والمحاضرين والعاملين في الدوائر الخدمية بصفة أجور يومية.وقال العيداني في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”السيولة المالية متوفرة لكن هناك حاجة ماسة الى قرار رسمي من وزارة المالية يتعلق بالصرف لعدم اقرار الموازنة”.واضاف: “نوضح الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يكشف سبب تأخر صرف رواتب الاجور والمحاضرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يكشف سبب تأخر صرف رواتب الاجور والمحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).