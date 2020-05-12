لجنة التعليم النيابية تطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بقطاع التعليم

2020/05/12 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيسة لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، عن خارطة طريق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة الجديدة.

وقالت كمبش في تصريح إن قطاع التعليم عانى إهمالاً كبيراً مع انه من اهم القطاعات في المجتمع، وان جميع الحكومات السابقة كانت تركز على أزمات معنية كالأمن والخدمات دون الالتفات الى النواحي التعليمية، داعية الى زيادة التخصيصات لقطاع التعليم اعتمادا على القروض والمبادرات الدولية لان اعتماد الجامعات على التمويل الذاتي يشكل خطرا كارثيا لهذا القطاع.

وأشارت كمبش الى أن غياب التخطيط في استيعاب المتخرجين في سوق العمل والوظائف العامة، يتطلب إعادة النظر في بعض التخصصات سواء للدراسات الأولية والعليا، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التعليمات للقوانين الخاصة بتعيين الاوائل وأصحاب الشهادات العليا وذوي الشهداء وتشكيل مجلس اعلى للتربية والتعليم لوضع خطط انية ومتوسطة وبعيدة المدى يسن له قانون تضمن لقراراته الديمومة بعيدا عن التغيرات والتجاذبات السياسية.

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